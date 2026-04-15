Нетаньяху заявил, что у США и Израиля общие цели в отношении Ирана

Москва15 апр Вести.У Вашингтона и Тель-Авива общие цели в отношении Тегерана, при этом Израиль готов к любым сценариям развития событий и допускает возобновление боевых действий в регионе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении.

Он отметил, что американская сторона сообщает Израилю о всех своих контактах с Ираном.

Наши цели и цели США совпадают: мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, мы хотим, чтобы Иран отказался от возможностей по обогащению урана, и, конечно же, мы хотим, чтобы [Ормузский] пролив был открыт заявил Нетаньяху

Кроме того, по его словам, на данный момент рано говорить о том, чем завершится ситуация вокруг Ирана.

В ожидании возможности возобновления боевых действий мы готовы к любому сценарию отметил израильский премьер

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал, что вывоз обогащенного урана с территории Ирана является ключевым условием для завершения военной компании против исламской республики.

При этом, по информации телеканала NBC News, Иран на переговорах с США выразил готовность снизить степень обогащения имеющихся запасов урана, переработав высокообогащенный уран в низкообогащенный.