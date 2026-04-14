Москва14 апр Вести.Вывоз обогащенного урана с территории Ирана является ключевым условием для завершения военной компании против Тегерана, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, сейчас у Исламской республики нет ядерной программы и способности создать ядерное оружие.

Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления (ядерного - прим. ред​​​.) проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства

Ранее газета The New Tork Times сообщила, что в ходе переговоров с США в Исламабаде Иран выступил за заморозку обогащения урана на срок до пяти лет. Как полагает NYT, сам факт обсуждения конкретных сроков заморозки ядерной программы может свидетельствовать о наличии шансов на достижение договоренности.