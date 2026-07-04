Москва4 июлВести.Россия и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме главе Белого дома Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных отношений между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам обеих стран и мирового сообщества.
И сегодня Россия и Соединенные Штаты ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабеподчеркнул глава государства
Путин также поздравил Трампа с Днем независимости США, пожелав ему, его близким и американским гражданам здоровья, благополучия, счастья и процветания.