Москва4 июлВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости, она опубликована на сайте МИД РФ.
В своем обращении дипломат отметил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог.
Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблемговорится в поздравлении
Лавров пожелал гражданам Соединенных Штатов, мира и благополучия, а также чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-летием Соединенных Штатов Америки и Днем независимости США.