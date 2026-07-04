Лавров заявил о способности РФ и США решать сложнейшие мировые проблемы Лавров: Россия и США способны находить решения сложных мировых проблем в диалоге

Москва4 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости, она опубликована на сайте МИД РФ.

В своем обращении дипломат отметил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог.

Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем говорится в поздравлении

Лавров пожелал гражданам Соединенных Штатов, мира и благополучия, а также чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-летием Соединенных Штатов Америки и Днем независимости США.