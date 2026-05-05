Лавров и Рубио обсудили по телефону международную повестку и отношения РФ с США

Лавров поговорил по телефону с Рубио Лавров и Рубио обсудили по телефону международную повестку и отношения РФ с США

Москва5 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

По информации ведомства, беседа носила конструктивный и деловой характер.

Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях говорится в заявлении на сайте МИД

Кроме того, Лавров и Рубио обсудили график двусторонних контактов, добавили в ведомстве.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе беседы лидеры двух стран уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана и Персидского залива. Кроме того, они обсудили Украину. Так, Путин рассказал Трампу, что киевский режим прибегает к террористическим методам.