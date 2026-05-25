Лавров проинформировал Рубио об ударах ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве

Москва25 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, доведя до американской стороны информацию, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ.

Лавров по поручению президента России Владимира Путина официально проинформировал американскую сторону о том, что Россия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, используемым в интересах ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Как уточнили в МИД РФ, эти меры стали ответом на продолжающиеся атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на территории России.

Лавров также обратил внимание Рубио на заявление российского внешнеполитическое ведомства от 25 мая, в котором иностранным государствам, включая США, рекомендовано обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и граждан из Киева.

Кроме того, стороны обсудили дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе и ситуацию вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили готовность продолжать работу по нормализации условий деятельности дипломатических миссий двух стран.

Ранее Лавров заявил, что Запад пропустил мимо ушей теракт в Старобельске, совершенный киевским режимом.