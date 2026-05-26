Москва26 мая Вести.Телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.

Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все отметил Христофору

МИД России уже предупреждал Украину, однако Киев, как всегда, решил проигнорировать это, пояснил журналист.

Дипломатам выдали предупреждение, теперь вот дошло до гражданских. Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева уточнил Христофору

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся вечером 25 мая.

МИД опубликовал 25 мая заявление, в котором отметил, что кровавая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие в Старобельске и последующая реакция западных стран переполнили чашу терпения России.

МИД предупредил, что Вооруженные силы (ВС) России переходят к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам в украинской столице.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Луганского государственного педагогического университета. При ударе погиб 21 человек, почти 60 человек получили ранения.