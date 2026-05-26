Рубио после телефонного разговора с Лавровым проинформировал Трампа о шагах РФ

Москва26 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах РФ.

Так, говоря о рекомендации со стороны РФ эвакуировать из Киева дипперсонал, Рубио отметил, что российская сторона "направила уведомление во все посольства".

И, думаю, он [Лавров] просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно сказал Рубио

Американский госсекретарь также добавил, что говорил с российским министром "об этом и о паре других вопросов".

И, очевидно, [президент России Владимир] Путин попросил его позвонить мне для передачи сообщения напрямую президенту [США]. Что я и сделал заявил Рубио

В понедельник, 25 мая, состоялся телефонный разговор между Лавровым и Рубио. Глава МИД РФ по поручению российского президента Владимира Путина официально проинформировал США о том, что Россия в ответ на террористические атаки киевского режима приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются в интересах ВСУ, а также по центрам принятия решений.