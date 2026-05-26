Госдеп: Рубио и Лавров обсудили Иран, Украину и отношения США с Россией

Москва26 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт, его заявление опубликовано на сайте госдепартамента США.

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся вечером 25 мая.

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня по просьбе министра иностранных дел России Сергея Лаврова провел телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по российско-украинской войне, двусторонним отношениям и ситуации в Иране сообщил Пиготт

Как сообщалось ранее, Лавров по поручению президента России Владимира Путина официально проинформировал американскую сторону о том, что Россия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, используемым в интересах ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Кроме того, Лавров напомнил Рубио о том, что МИД РФ опубликовал рекомендацию иностранным государствам эвакуировать своих дипломатов и других граждан из Киева.