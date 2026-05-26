Рубио: США пока не намерены вести переговоры с Киевом В США заявили об отсутствии намеченных переговоров с Украиной

Москва26 мая Вести.У США нет активных или намеченных переговоров с Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Сергей Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и обстановку вокруг Ирана.

При этом Лавров по поручению президента Владимира Путина проинформировал американскую сторону о том, что Россия приступает к системным ударам по военным объектам в Киеве, а также по центрам принятия решений.