Москва22 апрВести.Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом сейчас не ведутся. Об этом заявил ИС "Вести" глава Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков.
Во время одного из мероприятий в Кремле он ответил на вопрос о том, как продвигается трек трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.
Пока ничего, [трек] замороженответил Костюков
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва положительно относится к перспективе возобновления переговоров по Украине.