В ГРУ подтвердили заморозку трехсторонних переговоров между РФ, США и Киевом Глава ГРУ Костюков: трехсторонние переговоры между РФ, США и Киевом заморожены

Москва22 апр Вести.Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом сейчас не ведутся. Об этом заявил ИС "Вести" глава Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков.

Во время одного из мероприятий в Кремле он ответил на вопрос о том, как продвигается трек трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

Пока ничего, [трек] заморожен ответил Костюков

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва положительно относится к перспективе возобновления переговоров по Украине.