Рубио заявил, что Лавров передал Трампу послание от Путина

Рубио рассказал о переданном Трампу послании от Путина Рубио заявил, что Лавров передал Трампу послание от Путина

Москва26 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора передал через него послание главе Белого дома Дональду Трампу от президента России Владимира Путина.

Вчера я говорил с ним [с Лавровым]... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту [США Дональду Трампу], что я и сделал сказал Рубио журналистам

Также в ходе диалога Рубио подтвердил готовность Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине.