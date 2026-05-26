Москва26 маяВести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора передал через него послание главе Белого дома Дональду Трампу от президента России Владимира Путина.
Вчера я говорил с ним [с Лавровым]... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту [США Дональду Трампу], что я и сделалсказал Рубио журналистам
Также в ходе диалога Рубио подтвердил готовность Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине.