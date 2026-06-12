Посол Дарчиев: Путин и Трамп нацелены на восстановление отношений России и США

В Москве положительно оценили подход нынешней администрации США к диалогу с РФ Посол Дарчиев: Путин и Трамп нацелены на восстановление отношений России и США

Москва12 июн Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу восстановления нормальных межгосударственных связей между двумя странами. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме по случаю Дня России.

По словам дипломата, в Москве приветствуют прагматичный и конструктивный подход нынешней администрации США к выстраиванию отношений с Россией после периода серьезного ухудшения двустороннего диалога.

Да, не все складывается гладко и беспроблемно, учитывая привходящие геополитические обстоятельства, но очень важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи подчеркнул Дарчиев

Посол отметил, что к улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном призывают и обычные граждане по обе стороны Берингова пролива.

Дарчиев также заявил, что российская сторона положительно оценивает стремление нынешней американской администрации к восстановлению контактов, разрушенных предыдущими властями США.

Прием в российском посольстве в Вашингтоне посетили представители Белого дома и Государственного департамента США, а также дипломаты иностранных государств, представители экспертного сообщества, общественные деятели и соотечественники.

Ранее стало известно, что США получили позитивный сигнал от РФ во время ПМЭФ.