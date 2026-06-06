Посол Дарчиев: США получили на ПМЭФ позитивный сигнал от России

Посол РФ заявил, что США получили позитивный сигнал от РФ во время ПМЭФ Посол Дарчиев: США получили на ПМЭФ позитивный сигнал от России

Москва6 июн Вести.Вашингтон по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) должен получить положительный сигнал от Москвы. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.

В ходе ПМЭФ журналисты задали дипломату вопрос, какие сигналы получит США по итогам форума.

Я думаю, позитивные. Мы настроены на сотрудничество, в том числе продолжение переговорного процесса. [Президент России - прим. ред.] Владимир Владимирович [Путин] все очень четко донес ответил Дарчиев

Ранее российское посольство в США заявило, что руководство европейских стран и НАТО стремятся втянуть Соединенные Штаты в схемы нанесения "стратегического поражения" России.