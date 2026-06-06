Москва6 июнВести.Визит американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - безусловно, хорошее событие, но переоценивать его значение не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью China Media Group.
Тем не менее, подчеркнул он, этот жест нужно приветствовать.
Приезд сюда американцев – это, конечно, явление положительное… Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приездасказал Песков
Ранее посол России Александр Дарчиев заявил, что США должны получить от России позитивный сигнал по итогам ПМЭФ.