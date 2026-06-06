Песков: визит делегации США на ПМЭФ - это хорошо, но переоценивать его не нужно

Песков призвал не переоценивать значение визита делегации США на ПМЭФ Песков: визит делегации США на ПМЭФ - это хорошо, но переоценивать его не нужно

Москва6 июн Вести.Визит американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - безусловно, хорошее событие, но переоценивать его значение не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью China Media Group.

Тем не менее, подчеркнул он, этот жест нужно приветствовать.

Приезд сюда американцев – это, конечно, явление положительное… Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда сказал Песков

Ранее посол России Александр Дарчиев заявил, что США должны получить от России позитивный сигнал по итогам ПМЭФ.