Решетников: официальных контактов с делегацией США на ПМЭФ пока не было

Решетников заявил, что на ПМЭФ не было официальных контактов с делегацией США Решетников: официальных контактов с делегацией США на ПМЭФ пока не было

Москва4 июн Вести.Делегация США принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, но официальных контактов с российской стороной у них пока не было. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести".

По его словам, взаимодействие с американцами ведется по линии бизнеса.

Здесь есть делегация [американская], да. У нас, конечно, по линии бизнеса все равно контакты идут, но на официальном уровне нет подчеркнул Решетников

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что впервые за много лет американская делегация принимает участие в ПМЭФ. По ее словам, это позволит Соединенным Штатам донести свою позицию.