МИД РФ: западный бизнес не афиширует свои заявки на участие в ПМЭФ

Москва21 мая Вести.Представители западного бизнеса подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но предпочитают не афишировать свое присутствие.

Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, несмотря на регистрацию, зарубежные участники могут избегать публичных выступлений на официальных площадках мероприятия.

Тем не менее они активно используют возможность для проведения различных контактов и переговоров на полях форума, подчеркнул Биричевский.

Ранее в МИД России заявляли, что на предстоящем ПМЭФ-2026 яблоку будет негде упасть от представителей дружественных государств.