Москва21 маяВести.Представители западного бизнеса подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но предпочитают не афишировать свое присутствие.
Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, несмотря на регистрацию, зарубежные участники могут избегать публичных выступлений на официальных площадках мероприятия.
Тем не менее они активно используют возможность для проведения различных контактов и переговоров на полях форума, подчеркнул Биричевский.
Ранее в МИД России заявляли, что на предстоящем ПМЭФ-2026 яблоку будет негде упасть от представителей дружественных государств.