Новак: Россия никогда не поворачивалась спиной к США

Новак: Россия открыта и готова к новым отношениям с США Новак: Россия никогда не поворачивалась спиной к США

Москва6 июн Вести.Москва никогда не поворачивалась спиной к Вашингтону, она готова и открыта к новым отношениям. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

В беседе с телеканалом NBC на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от Соединенных Штатов.

Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам​​​. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне сказал Новак

Ранее посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что Вашингтон по итогам ПМЭФ должен получить положительный сигнал от Москвы. Дарчиев отметил, что Москва нацелена на сотрудничество, в том числе на продолжение переговорного процесса.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. По словам ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ-2026 Антона Кобякова, участники Петербургского международного экономического форума в этом году заключили более тысячи соглашений на сумму 6,6 трлн рублей.