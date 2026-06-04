Захарова: у России и США есть все возможности для интенсификации диалога Захарова: Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые в Анкоридже

Москва4 июн Вести.Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите в Анкоридже. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат ответила утвердительно. Она подчеркнула, что от контактов не отказывался никто - ни с российской стороны, ни со стороны Соединенных Штатов.

Хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным… Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается сказала Захарова

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что сейчас ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание всех госорганов США "круглосуточно".

И это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили для себя как приоритетную, да и вообще даже изначально как легко разруливаемую... И они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит отметила Захарова

При этом дипломат отметила, что российско-американские контакты продолжаются, а посольства ведут работу, хоть и "очень ограниченно". Она добавила, что только недавно, 25 мая, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США, в ходе которого обсуждалась тема украинского конфликта, а также ряд других вопросов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение, что отношения Москвы и Вашингтона выйдут на новый уровень, когда конфликт на Украине закончится. Отвечая на вопрос конгрессвумен Анны Паулины Луны о том, важно ли поддерживать отношения с такой сверхдержавой, как Россия, он ответил, что диалог двух стран зависит от исхода украинского кризиса.