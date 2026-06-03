Москва3 июнВести.Отношения России и Вашингтона выйдут на новый уровень, когда конфликт на Украине завершится. Об этом в ходе слушаний в Палате представителей заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Отвечая на вопрос конгрессвумен Анны Паулины Луны о том, важно ли поддерживать отношения с такой сверхдержавой, как Россия, он ответил, что диалог двух стран зависит от исхода украинского кризиса.
Думаю, что наши отношения станут более дружественными и их будет легче поддерживать, как только закончится война на Украинесказал Рубио
Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты видят угрозу эскалации украинского конфликта.