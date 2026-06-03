Москва3 июн Вести.Соединенные Штаты видят угрозу эскалации украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления в Палате представителей Конгресса США.

Вашингтон полагает, что в настоящий момент ситуация на Украине зашла в тупик, добавил дипломат.

Сейчас, я думаю, [украинский конфликт] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары сказал Рубио

Ранее Рубио отмечал, что не усматривает перспектив урегулирования украинского конфликта в ближайшее время, поскольку, по мнению Вашингтона, стороны не готовы идти на уступки.

Также госсекретарь США заявлял, что Америка не может считаться беспристрастным посредником при урегулировании конфликта на Украине, поскольку поставляет Киеву оружие и вводят санкции против РФ.