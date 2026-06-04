Москва4 июнВести.Украина не сможет генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы, заявил государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате Конгресса США.
Что касается помощи Киеву, то администрация США обеспокоена тем, что случится на Украине зимой, отметил Рубио.
В прошлом году у них случилась весьма суровая зима, и есть признаки того, что в этом году зима окажется столь же суровой, особенно [с учетом] неспособности Украины генерировать энергиюотметил госсекретарь США
При этом США видят угрозу обострения украинского конфликта. Вашингтон полагает, что ситуация на Украине зашла в тупик, добавил Рубио.
По его словам, Вашингтон вряд ли можно назвать беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта. США поставляют оружие Киеву и вводят санкции против Москвы. Таким образом, Вашингтон явно выбрал сторону в этом конфликте, заключил Рубио.