Рубио: Украина не в силах генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы Рубио: Украина не сможет производить электроэнергию в суровых зимних условиях

Москва4 июн Вести.Украина не сможет генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы, заявил государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате Конгресса США.

Что касается помощи Киеву, то администрация США обеспокоена тем, что случится на Украине зимой, отметил Рубио.

В прошлом году у них случилась весьма суровая зима, и есть признаки того, что в этом году зима окажется столь же суровой, особенно [с учетом] неспособности Украины генерировать энергию отметил госсекретарь США

При этом США видят угрозу обострения украинского конфликта. Вашингтон полагает, что ситуация на Украине зашла в тупик, добавил Рубио.

По его словам, Вашингтон вряд ли можно назвать беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта. США поставляют оружие Киеву и вводят санкции против Москвы. Таким образом, Вашингтон явно выбрал сторону в этом конфликте, заключил Рубио.