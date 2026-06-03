Рубио признал, что США не являются беспристрастным посредником по Украине

В Госдепе заявили, что США не являются беспристрастным посредником на Украине Рубио признал, что США не являются беспристрастным посредником по Украине

Москва3 июн Вести.Соединенные Штаты нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Глава Госдепа объяснил, что США поставляют вооружение Украине, а также вводят санкции в отношении России. Он отметил, что таким образом Вашингтон "явно выбрал сторону" в этом конфликте.

Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне сказал Рубио

Ранее американский госсекретарь заявил, что перспективы урегулирования украинского конфликта к настоящему моменту не просматриваются. По словам Рубио, стороны не готовы идти на уступки.