Лавров: РФ удивили слова Рубио, что США не могут быть посредником по Украине

Лавров удивился словам Рубио о посредничестве по Украине Лавров: РФ удивили слова Рубио, что США не могут быть посредником по Украине

Москва19 июн Вести.Москва удивлена заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может выступать в роли посредника в разрешении украинского конфликта, поскольку помогает Киеву. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

По словам дипломата, США поддерживают Украину не только путем продления санкций, введенных бывшим президентом Джо Байденом, но и путем введения собственных ограничительных мер против Москвы, а также принятием программ Пентагона по поддержке ВПК Украины.

Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину сказал Лавров

Ранее Лавров допустил, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию конфликта на Украине, у Москвы есть такое ощущение.