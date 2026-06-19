Москва19 июнВести.США могут снова изменить свой подход к урегулированию конфликта на Украине, у Москвы есть такое ощущение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, никаких опасений насчет этого у России нет.
У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты пониманиясказал Лавров журналистам
Глава МИД добавил, что сроки визита в РФ спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера пока не определены.
Ранее Лавров заявил, что страны ЕС добиваются не урегулирования украинского конфликта, а его заморозки без устранения первопричин.