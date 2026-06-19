Лавров: США могут снова изменить подход к урегулированию украинского конфликта

Лавров допустил, что США сменят подход к урегулированию на Украине Лавров: США могут снова изменить подход к урегулированию украинского конфликта

Москва19 июн Вести.США могут снова изменить свой подход к урегулированию конфликта на Украине, у Москвы есть такое ощущение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, никаких опасений насчет этого у России нет.

У нас опасений нет​​​. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания сказал Лавров журналистам

Глава МИД добавил, что сроки визита в РФ спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера пока не определены.

Ранее Лавров заявил, что страны ЕС добиваются не урегулирования украинского конфликта, а его заморозки без устранения первопричин.