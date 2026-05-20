Лавров заявил о потере интереса у США к урегулированию конфликта на Украине Лавров: США уже потеряли интерес к Украине

Москва20 мая Вести.США потеряли интерес к урегулированию кризиса на Украине. Об этом в интервью Шанхайской медиагруппе SMG заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа первой признала необходимость устранения первопричин конфликта. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский и Европа "повисли на руках" Вашингтона с просьбами изменить свою позицию.

Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно сказал Лавров

Ранее Трамп опроверг слухи о том, что в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалось будущее развитие СВО и связанные с этим последствия для России.