Трамп опроверг заявление FT о словах Си Цзиньпина касательно СВО

Москва19 мая Вести.Статья Financial Times, в которой утверждалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом давал оценку будущему развитию специальной военной операции и его последствиям для России, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам сам глава Белого дома.

В статье FT утверждалось, что во время диалога с Трампом Си Цзиньпин якобы сказал, что президент России Владимир Путин "пожалеет" о решении начать специальную военную операцию.

Нет. Он никогда этого не говорил заявил Трамп

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов назвал итоги визита Дональда Трампа в Китай странной дипломатией. Парламентарий отметил, что переговоры Трампа и Си Цзиньпина не закончились каким-либо понятным документом или заявлением, а потому реальный их результат совершенно не понятен.