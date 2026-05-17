Москва17 мая Вести.Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов в интервью ИС "Вести" назвал странной дипломатией итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай.

По словам депутата, особенность современного положения дел в мире определяется кризисом американского лидерства. И Дональд Трамп попытался исправить эту ситуацию через визит в Китай.

Я после того, как визит закончился, позвонил нескольким своим коллегам, которые имеют большой дипломатический опыт и поинтересовался: "Скажите, а кто-нибудь из вас помнит что-нибудь подобное в новейшей истории дипломатии, когда лидер одной крупнейшей державы приехал к лидеру другой крупнейшей державы, провел переговоры, уехал, и после этого ни один человек на Земле не может ответить на вопрос: чем закончились эти переговоры?". Нет ни одного понятного документа, нет совместного заявления отметил Морозов

Стороны заявили о необходимости разблокировать Ормузский пролив, что было очевидным, по мнению депутата, а также высказались об идее отсутствия ядерного оружия у Ирана, о чем Исламская Республика сама же заявляла. Подобные заявления Олег Морозов назвал "странной дипломатией", результат которой совсем не ясен.

Опять же, к вопросу о странности этой дипломатии и странности этого визита. В преддверии визита одна из сторон сказала: "Если нам не будет дан ясный сигнал по вопросу о Тайване, все остальное для нас второстепенно"… Трамп ничего внятного по Тайваню не сказал, но есть человек, которого нужно слушать на фоне Трампа. [Госсекретарь США Марко] Рубио сказал: "Наша позиция по Тайваню неизменна". Следовательно, если иметь в виду исходную позицию Китая и известные заявления Си [Цзиньпина], получается, что и здесь все мимо сказал депутат

По его мнению, России нужно активно пользоваться этим кризисом, но при этом сохранять диалог с США, в том числе по украинскому конфликту.