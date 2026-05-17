Москва17 мая Вести.Особенность современного положения дел в мире определяется кризисом американского лидерства, заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Морозов в интервью ИС "Вести".

По словам депутата, все, что происходит в последнее время в мире – это проявление кризиса американского лидерства.

Этот кризис имеет как очевидные минусовые последствия, если брать современный мир, потому что этот находящийся в кризисе гегемон, он пытается всему миру доказать обратное. И, доказывая обратное, он ведет себя совершенно беспардонно и создает в мире ситуацию, которая действительно создает риски очень тяжелых и тревожных последствий для всей экономики, для будущего человечества считает Морозов

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу, по его мнению, удалось одержать маленькую победу в операции в Венесуэле, однако следующий шаг – война в Иране – оказался "очень драматичным" для него.

Американский лидер попытался исправить ситуацию через визит в Китай, но его итоги оказались неопределенными и странными, заключил депутат.