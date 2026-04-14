Москва14 апр Вести.Блокировка Ормузского пролива грозит глобальной экономике рецессией. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

По его мнению, это не только энергетический кризис.

Депутат считает, что президенту США Дональду Трампу придется договориться с иранцами.

Там будет два пункта, где американцы уступят. Они уступят в чем-то по ядерной программе, обязательно. Там есть много развилок, но они обязательно в этом уступят. И они обязательно уступят по Ормузскому проливу. И, конечно, как мне кажется, можно представить себе такой апокалиптический вариант, что они еще раз начнут вот это страшное, так сказать, бомбометание и так далее. Но ответ будет настолько, опять же, асимметричным, что они опять встанут, но только на более худших условиях