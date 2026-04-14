Москва14 апрВести.Блокировка Ормузского пролива грозит глобальной экономике рецессией. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его мнению, это не только энергетический кризис.
Это кризис удобрений, это кризис продовольствия, это коллапс. Если месяц представить себе такой ситуации, я думаю, что мировая экономика впадет в реальную рецессиюзаявил парламентарий
Депутат считает, что президенту США Дональду Трампу придется договориться с иранцами.
Там будет два пункта, где американцы уступят. Они уступят в чем-то по ядерной программе, обязательно. Там есть много развилок, но они обязательно в этом уступят. И они обязательно уступят по Ормузскому проливу. И, конечно, как мне кажется, можно представить себе такой апокалиптический вариант, что они еще раз начнут вот это страшное, так сказать, бомбометание и так далее. Но ответ будет настолько, опять же, асимметричным, что они опять встанут, но только на более худших условияхзаметил Морозов
Ранее стало известно, что два танкера прошли через Ормузский пролив, несмотря на введенную США блокаду.