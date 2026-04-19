Москва19 апр Вести.Блокада Ормузского пролива повлечет за собой изменение логической конфигурации мирового рынка грузоперевозок. Об этом ИС "Вести" заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Он отметил, что официальная плата за проход существует только на Черном море и она взимается за услуги лоцманов.

В принципе, прецедент, когда пролив, являющийся по определению, по морскому международному праву, свободным для судоходства - вдруг становится ограниченным, и там могут взиматься платы, либо какой-то контроль и все прочее. Очевидно, что это опаснейший прецедент. На самом деле, если посмотреть на ситуацию с проливами в других регионах мира, плата за проход через проливы существует только на Черном море, так называемые Турецкие Черноморские проливы. И то это плата не за право прохода через пролив, а плата за лоцманские услуги проводки судов через пролив, поскольку там сложная навигация объяснил он

Также Громов отметил, что если блокада сохранится в любой ее форме и изменит логистическую конфигурацию мирового рынка, то многие зависимые от Ормузского пролива страны будут вынуждены инвестировать в альтернативные маршруты транспортировки своих углеводородов.

Здесь ничего такого нет, и нельзя исключать, на самом деле, что если этот прецедент будет сохранен, то есть в какой-либо форме Иран там с Оманом, с Соединенными Штатами, неважно как, будет взимать какую-то плату через пролив, это, конечно же, изменит, в принципе конфигурацию, логистическую конфигурацию нефтяного и, в принципе мирового рынка грузоперевозок… На самом деле многие страны залива, которые сегодня критически зависят… от Ормузского пролива, они будут вынуждены инвестировать в альтернативные маршруты транспортировки своих углеводородов, чего они раньше делали с крайней неохотой добавил эксперт

Ранее Громов заявлял, что из-за иранского кризиса главные маршруты нефти стали трансокеаническими и пролегающими в обход Африки. По его словам, их используют в первую очередь большие танкеры, перевозящие сырье между США, странами Латинской Америки и государствами Азии.