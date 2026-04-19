Москва19 апр Вести.За 40 дней американо-израильской операции против Ирана основные маршруты транспортировки нефти по морю стали трансокеаническими и пролегают в обход Африки. Об этом ИС "Вести" заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По словам специалиста, их используют в первую очередь большие танкеры, перевозящие сырье между США, странами Латинской Америки и государствами Азии.

Конечно же, рынок ко всему привыкает. И сейчас мы видим, да, что за более чем 40 дней конфликта основные маршруты транспортировки нефти перестроились, и в значительно большей степени используются трансокеанические маршруты в обход Африки, в первую очередь, это когда идут большие танкеры между соответственно, Соединенными Штатами Америки, Латинской Америкой и странами Азии. Также на этом маршруте присутствуют и поставки российской нефти. Еще продолжается, конечно, использование Красного моря, Суэцкого канала, но там есть тоже риск – Баб-эль-Мандебский пролив, который хуситы через день угрожают перекрыть в случае ужесточения агрессии США и Израиля против Ирана. Это вот как бы то наблюдение, которое мы видим с точки зрения рынка объяснил он

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил запрет на заход российских судов в порты США еще на год. Помимо этого, он еще продлил действие ряда антироссийских санкций.