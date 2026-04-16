Москва16 апрВести.Президент США Дональда Трамп продлил запрет российским судам заходить в порты США еще на один год, следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре государственных документов Соединенных Штатов.
Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения..., связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатовговорится в тексте указа президента
В марте этого года Трамп также на год продлил действие ряда антироссийских санкций. Согласно тексту уведомления, которое было опубликовано в федеральном реестре США, Россия якобы осуществляет деятельность, представляющую "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".