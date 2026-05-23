Москва23 маяВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии, следует из документа, размещенного на сайте Федерального реестра США.
Действие ограничений истекало 16 июня 2026 года.
Действия и политика отдельных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике СШАговорится в документе
Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за сотрудничество. Он также сообщал о наличии большого прогресса в отношениях между Вашингтоном и Минском.
Между тем Штаты в марте снял санкции с двух белорусских банков и Министерства финансов республики.