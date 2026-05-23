Трамп на год продлил санкции против белорусского руководства

Москва23 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии, следует из документа, размещенного на сайте Федерального реестра США.

Действие ограничений истекало 16 июня 2026 года.

Действия и политика отдельных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США говорится в документе

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за сотрудничество. Он также сообщал о наличии большого прогресса в отношениях между Вашингтоном и Минском.

Между тем Штаты в марте снял санкции с двух белорусских банков и Министерства финансов республики.