Москва28 апрВести.Соединенные Штаты выразили благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за сотрудничество. Об этом сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после состоявшегося на белорусско-польской границе обмена задержанными гражданами разных стран.
Мы благодарим… президента Лукашенко за готовность продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатаминаписал Коул в соцсети X
По словам Коула, он и его команда содействовали освобождению трех граждан Польши и двух граждан Молдавии. Коул также выразил благодарность Польше, Молдавии и Румынии.
Ранее в Госдуме поблагодарили белорусского лидера за помощь в освобождении российского археолога Александра Бутягина.
28 апреля на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными гражданами разных стран в формате 5 на 5. Среди этих граждан оказался археолог Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины.