Спецпосланник США Коул поблагодарил Лукашенко после обмена на границе с Польшей

Спецпосланник Трампа Коул поблагодарил Лукашенко за сотрудничество с США Спецпосланник США Коул поблагодарил Лукашенко после обмена на границе с Польшей

Москва28 апр Вести.Соединенные Штаты выразили благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за сотрудничество. Об этом сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после состоявшегося на белорусско-польской границе обмена задержанными гражданами разных стран.

Мы благодарим… президента Лукашенко за готовность продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами написал Коул в соцсети X

По словам Коула, он и его команда содействовали освобождению трех граждан Польши и двух граждан Молдавии. Коул также выразил благодарность Польше, Молдавии и Румынии.

Ранее в Госдуме поблагодарили белорусского лидера за помощь в освобождении российского археолога Александра Бутягина.

28 апреля на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными гражданами разных стран в формате 5 на 5. Среди этих граждан оказался археолог Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины.