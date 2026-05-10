Москва10 маяВести.Соединенные Штаты добились освобождения трех поляков и двух молдаван из мест лишения свободы в России и Белоруссии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также выразил благодарность белорусскому президенту Александру Лукашенко "за сотрудничество и дружбу".
Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключениянаписал Трамп
Ранее Лукашенко заявил, что не горит желанием побывать в Штатах и пожать руку главе Белого дома.