Трамп: Вашингтон договорился об освобождении пяти заключенных из РФ и Белоруссии

Москва10 мая Вести.Соединенные Штаты добились освобождения трех поляков и двух молдаван из мест лишения свободы в России и Белоруссии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также выразил благодарность белорусскому президенту Александру Лукашенко "за сотрудничество и дружбу".

Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения написал Трамп

Ранее Лукашенко заявил, что не горит желанием побывать в Штатах и пожать руку главе Белого дома.