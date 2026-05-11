Политолог объяснил, зачем Трамп обратился со словами благодарности к Лукашенко Эксперт Светов связал слова Трампа в адрес Лукашенко с выборами в Конгресс

Москва11 мая Вести.Политолог Юрий Светов в эфире "Соловьёв Live" объяснил значение слов американского лидера Дональда Трампа, который поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко "за сотрудничество и дружбу", сообщает ИС "Вести".

По словам эксперта, то, что Трамп обратил внимание на Белоруссию, может быть связано с американскими выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Президент США таким жестом, возможно, хочет получить голоса тех, кому могут понравиться контакты с Белоруссией.

Обратим внимание, что у зятя Трампа Джареда Кушнера семья родом из Белоруссии. И его родственники, между прочим, воевали в партизанских отрядах в годы Второй мировой войны… Я думаю, что Александр Григорьевич [Лукашенко] разумно работает с этой частью американского электората, чтобы они все-таки тоже поддерживали свою историческую родину, как на это, допустим, опирается Израиль, да и [глава киевского режима Владимир] Зеленский на этом активно играет. Поэтому это часть такой большой политической операции со стороны Александра Григорьевича считает Светов

Президент США Дональд Трамп поблагодарил в соцсети Truth Social президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу с США. Штаты добились освобождения троих поляков и двоих граждан Молдавии из белорусских и российских тюрем, отметил Трамп.