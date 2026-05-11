Трамп поблагодарил Лукашенко за сотрудничество и дружбу с США

Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп поблагодарил в соцсети Truth Social президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу с США.

США добились освобождения троих поляков и двоих граждан Молдавии из белорусских и российских тюрем, отметил Трамп.

В том числе Польше передан отбывавший в Белоруссии наказание за совершение особо тяжких преступлений журналист Андрей Почобут.

Журналиста обменяли 28 апреля по формуле "пять на пять" в пункте пропуска "Переров - Беловежа" на белорусско-польской границе. Трамп отдельно отметил усилия американского спецпосланника по Белоруссии Джона Коула.

Коул также поблагодарил Лукашенко за сотрудничество с США.

При этом Трамп заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ближайшее время. Киев 10 мая передал Москве списки военнопленных для обмена по формуле "1000 на 1000".