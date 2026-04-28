На границе Белоруссии и Польши прошел обмен задержанными по формуле "5 на 5"

Польша и Белоруссия обменялись задержанными гражданами по формуле "5 на 5" На границе Белоруссии и Польши прошел обмен задержанными по формуле "5 на 5"

Москва28 апр Вести.На границе Белоруссии и Польши в пункте пропуска "Переров — Беловежа" состоялся обмен задержанными по формуле "пять на пять". Об этом сообщил корреспондент БЕЛТА. В операции участвовали Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши. В результате пять человек, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, были обменяны на пятерых граждан, задержанных в странах ЕС и других государствах.

Эта акция стала итогом многомесячных переговоров, инициированных по прямому указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Процесс стартовал в сентябре 2025 года после обращений лидеров дружественных стран. Глава государства лично курировал детали в ходе встреч с союзниками и поручил КГБ организовать обмен.

Переговоры велись в закрытом режиме между КГБ и польской разведкой, но из-за различий в интересах пришлось подключить спецслужбы еще пяти стран — в итоге задействовали органы семи государств. Благодаря конструктивному подходу и стремлению к компромиссам разногласия удалось урегулировать, что полностью отражает белорусскую стратегию разрешения конфликтов через диалог.

В итоге десять человек из разных стран обрели свободу и вернулись к семьям. Среди них — граждане Белоруссии, выполнявшие ключевые задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны. Их судьба всегда оставалась под особым вниманием Александра Лукашенко. По личной просьбе матери Андрея Почобута, осужденного за тяжкие преступления, и Анжелики Борис, президент распорядился включить его в обмен.

Александр Лукашенко дал председателю КГБ Ивану Тертелю четкие указания: оказать всю возможную помощь освобожденным, проявившим профессионализм, стойкость и мужество на службе государству. Этот вопрос лидер взял под личный контроль.

КГБ Белоруссии отметил особую роль ФСБ России в подготовке операции.

Освобожденным гражданам Белоруссии, России и других стран СНГ уже предоставлена первичная медицинская и бытовая помощь. Операцию готовили около года, что потребовало координации с семью странами.

В ходе обмена на белорусско-польском участке границы также были возвращены на родину ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, они были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.