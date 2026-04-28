В ГД поблагодарили лидера Белоруссии за помощь в освобождении археолога Бутягина

В Госдуме поблагодарили Лукашенко за помощь в освобождении археолога Бутягина В ГД поблагодарили лидера Белоруссии за помощь в освобождении археолога Бутягина

Москва28 апр Вести.Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в освобождении российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает ТАСС.

Российского ученого Бутягина и супругу российского военного из числа миротворцев в Приднестровье обменяли во вторник на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен состоялся на белорусско-польском участке границы.

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Как ранее сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, возвращение на Родину Бутягина и супруги военнослужащего из российского миротворческого контингента в Приднестровье, которые ранее незаконно удерживались за рубежом, стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии.

Бутягина задержали в декабре 2025 в Польше по запросу украинской стороны. В марте 2026 года суд в Варшаве одобрил экстрадицию ученого на Украину.