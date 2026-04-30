Москва30 апр Вести.Вернувшийся из Польши в результате обмена заключенными археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" выразил благодарность за свое спасение.

Я чрезвычайно благодарен ФСБ, которая все это организовала. И вообще [благодарен] своей родине, которая для меня это сделала. Я на это надеялся, не буду скрывать. И я очень рад, что так произошло. [Благодарен] и своим друзьям, родственникам, которые меня поддерживали в этой ситуации… Их сообщения поддержали меня на месте, а компетентные органы меня вытащили