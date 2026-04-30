Бутягин признался, что вышел из польской тюрьмы в хорошей физической форме Бутягин: вышел из тюрьмы в Польше в максимально хорошей физической форме

Москва30 апр Вести.Вернувшийся из Польши в результате обмена заключенными археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" рассказал, что он в хорошей моральной и физической форме после освобождения.

Он добавил, что реабилитация ему не понадобится и на данный момент его ничего не беспокоит.

Слушайте, моральное мое состояние прекрасное и физическое состояние хорошее. Ну, как бы в целом, я с самого начала поставил себе задачу как можно внимательнее относиться к собственному здоровью. Ну, я там несколько раз болел простудой, простуда никого не волнует, там тебе никакой таблетки не дадут, если ты сам ее не купишь случайно, там кое-чего можно купить. Ну, там иногда там какие-то мелкие повреждения, но в целом я считаю, что вышел в максимально хорошей физической форме, насколько это можно заметил Бутягин в интервью

Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" выразил благодарность за свое спасение.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.