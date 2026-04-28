Слуцкий поблагодарил Белоруссию за содействие в ситуации с археологом Бутягиным

Слуцкий о возвращении Бутягина: новость отличная, поздравляем со спасением Слуцкий поблагодарил Белоруссию за содействие в ситуации с археологом Бутягиным

Москва28 апр Вести.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что освобождение российского археолога Александра Бутягина Польшей и его возвращение домой является отличной новостью, торжеством справедливости и здравого смысла. Его слова приводит NEWS.ru.

28 апреля стало известно, что Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила археолога Александра Бутягина. По сообщению ФСБ, ученого и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров молдавской разведки.

По заявлению Слуцкого, это смогли реализовать благодаря высокопрофессиональной работе дипломатов, спецслужб и профильных ведомств. Слуцкий поблагодарил Белоруссию за содействие.

Лидер ЛДПР также заявил, что арест археолога был сфабрикован с русофобской подоплекой, он назвал это "охотой на ведьм". Слуцкий полагает, что, если бы Бутягина экстрадировали на Украину, его бы там ждала "расправа", и это бы стало "моральным преступлением" властей Польши.

Приветствуем и поздравляем с возвращением и, по сути, спасением Александра добавил Слуцкий

Александр Бутягин, заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре по запросу Украины. Украинская сторона обвинила его в археологических работах на территории Крыма.