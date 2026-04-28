ФСБ: Бутягина и еще одну россиянку обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Бутягин и еще одна россиянка были обменяны на офицеров молдавской спецслужбы ФСБ: Бутягина и еще одну россиянку обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Москва28 апр Вести.Российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы.

Российские граждане были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, ранее представлявшихся молдавскими гражданами, завербованными сотрудником Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности Республики Молдова уточняется в сообщении ЦОС ФСБ

Поясняется, что молдавские граждане прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, с целью проведения разведывательных мероприятий, установленных и задержанных российскими органами безопасности.

Молдавские разведчики, понимая, что они разоблачены, тщательно старались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб отметили в сообщении

В ходе расследования уголовного дела удалось собрать доказательную базу, изобличающую и полностью подтверждающую их принадлежность к молдавской разведке, заключили в ЦОС ФСБ.

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.