ФСБ: возвращенную в РФ жену военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению

Возвращенную в РФ жену военного судили в Молдавии по надуманному обвинению ФСБ: возвращенную в РФ жену военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению

Москва28 апр Вести.Жену военнослужащего миротворческого контингента РФ в Приднестровье, которая была возвращена в Россию в результате обмена, была осуждена в Молдавии по надуманному обвинению в даче взятки. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ РФ.

По данным ведомства, сотрудники службы информации и безопасности Молдавии задержали женщину 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева. Россиянка прилетела туда, надеясь увидеться с супругом.

По сфальсифицированному обвинению в даче взятки сотруднику пограничной службы она привлечена к уголовной ответственности и приговорена к лишению свободы сроком на один год, а также к штрафу в размере <...> около 12 тысяч долларов США сказал сотрудник ФСБ

Кроме того, в марте 2026 года в отношении россиянки безосновательно возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Жену военнослужащего и российского археолога Александра Бутягина обменяли на двух молдавских офицеров 28 апреля. Обмен состоялся на границе Белоруссии и Польши.