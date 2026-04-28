Москва28 апрВести.Жену военнослужащего миротворческого контингента РФ в Приднестровье, которая была возвращена в Россию в результате обмена, была осуждена в Молдавии по надуманному обвинению в даче взятки. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ РФ.
По данным ведомства, сотрудники службы информации и безопасности Молдавии задержали женщину 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева. Россиянка прилетела туда, надеясь увидеться с супругом.
По сфальсифицированному обвинению в даче взятки сотруднику пограничной службы она привлечена к уголовной ответственности и приговорена к лишению свободы сроком на один год, а также к штрафу в размере <...> около 12 тысяч долларов СШАсказал сотрудник ФСБ
Кроме того, в марте 2026 года в отношении россиянки безосновательно возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.
Жену военнослужащего и российского археолога Александра Бутягина обменяли на двух молдавских офицеров 28 апреля. Обмен состоялся на границе Белоруссии и Польши.