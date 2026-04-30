Бутягин рассказал, что ему повезло с сокамерниками в польской тюрьме Бутягин: в польской тюрьме мне повезло с сокамерниками

Москва30 апр Вести.Сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин рассказал в эксклюзивном комментарии ИС "Вести", что в польской тюрьме у него не возникало конфликтных ситуаций и сложились нормальные отношения с сокамерниками.

По его словам, сокамерники менялись, но в целом конфликтных ситуаций не было.

Я так наслушался разных историй. Мне повезло. У меня был один сосед, такой бизнесмен семидесяти двух лет, который очень хорошо говорил по-английски, понимал русский, и мы с ним разговаривали, я ему говорил по-русски, он мне отвечал по-английски. Иногда я говорил по-английски, он обращался по-русски. Такой интеллектуальный человек, много в жизни посмотревший, поездивший, и поэтому с ним мы могли все [обсуждать] сказал Бутягин

Он также рассказал, кого считает причастным к его задержанию.

28 апреля Бутягин и супруга военнослужащего России, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.