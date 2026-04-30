Москва30 апрВести.Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин рассказал в эксклюзивном комментарии ИС "Вести", что во время нахождения в польской тюрьме осознал важность семьи.
Он также признался, что теперь ему следует быть осторожным.
Надо смотреть, куда ты едешь при таких ситуациях. Знаете, там как-то в первые дни у тебя наступает абсолютная ясность мозгов, что для тебя вообще важно в жизни. Очень понимаешь, насколько тебе важна семья. Все время в работе, а тут ты понимаешь, какие для тебя важны люди, потому что ты думаешь только о них, ты не можешь, все остальное отфильтровывается мгновенноотметил Бутягин
Он считает, что Украина продолжит преследовать его.
28 апреля Бутягин и супруга военнослужащего России, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.