Бутягин: судья в Польше все время читал мне лекции, "как в России плохо"

Бутягин рассказал о предвзятости польского судьи Бутягин: судья в Польше все время читал мне лекции, "как в России плохо"

Москва30 апр Вести.Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в интервью ИС "Вести" рассказал, как судья в Польше негативно высказывался о России.

Был первый суд, но, благодаря адвокатам, которые попытались отклонить судью, это все задержалось на два месяца, что сыграло [свою роль]. Было понятно, что время работает на меня: чем дольше я нахожусь в Польше, тем больше получается самых разных возможностей. Но все-таки судья был признан хорошим и компетентным, хотя он мне все время читал лекции о том, "как в России плохо", а как в польской тюрьме хорошо. Вот с самого начала [читал лекции]. И потом был суд, который все-таки признал возможную экстрадицию [на Украину], и после этого я ждал апелляционного суда, который должен был быть 8 мая, но, как видите, к счастью, все сложилось до него рассказал Бутягин

Ученый отметил, что следствие по его делу в Польше не проводилось.

Никакого следствия не было. Это уголовное дело украинское. Поэтому в Польше я все время сидел, меня никто не беспокоил со стороны поляков. И я просто как бы ждал, чем это все закончится отметил он

Ранее Бутягин назвал полицейской юридическую систему Польши.

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.