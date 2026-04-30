Москва30 апр Вести.Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в интервью ИС "Вести" рассказал об условиях, в которых он содержался после задержания в Польше.

[Это было] СИЗО Варшавы, построенное после войны, чувствуется, [что] не новое место. Большую часть времени провел в четырехместной камере. Сначала попадаешь в блок A, там было четыре человека, осталось двое, потом перевели в блок D, и там я сидел с тремя людьми. Достаточно спартанские условия: нельзя покидать камеру никак. Кормежку [приносили] прямо в камеру. Мытье – два раза в неделю по 10 минут. Прогулка – раз в неделю от часа. И так без изменений каждый день рассказал он

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.