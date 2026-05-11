Москва11 мая Вести.Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, которого освободили из польской тюрьмы после почти пяти месяцев заключения, намерен в ближайшем будущем издать свои рассказы и стихи, написанные в заточении. Об этом ученый сообщил ТАСС.

Я вел дневник, но вряд ли он будет интересен. Он сухой, просто для памяти. Но я вел своего рода литературные записки. Писал стихи, написал аж восемь рассказов художественных [в польской тюрьме]. До этого в жизни я их написал три. И у меня есть такая идея, может быть, сложить все это в некую книжку поделился он

Бутягин отметил, что "рассказы не имеют отношения к тюрьме, а стихи – имеют". Археолог намерен их "смешать, чтобы читателю не было очень скучно". По его словам, сейчас они представляют собой исписанную "гигантскую пачку листов в клеточку".

По словам ученого, справляться с отчаянием в польской тюрьме ему помогали физические упражнения и вера в людей, которые за него боролись.

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.